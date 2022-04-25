النائب حمادة: الانتخابات ترسم صورة لبنان المستقبلي

أكد المرشح على لائحة الأمل والوفاء في دائرة البقاع الثالثة في بعلبك – الهرمل النائب إيهاب حمادة، خلال لقاء انتخابي في حسينية بلدة البويضة، أن “موعد الانتخابات في الخامس عشر من شهر أيار هو زمن إستثنائي ترسم من خلاله صورة لبنان المستقبلي، فإما أن يكون لبنان القوي والمقتدر الذي حقق الإنجازات الكبرى وفق ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وإما أن يكون وفق مرتكزات المشروع الأميركي – الإسرائيلي والمنخرطين فيه على طريق التطبيع مع العدو الإسرائيلي”.

ولفت حمادة إلى أن “البرامج الانتخابية للآخرين لا تلحظ ما يمر به البلد من أزمات ضاغطة وطريقة حلها، إنما هي عبارة عن شعارات سياسية تستهدف المقاومة، والبعض تأخذه العزة في التأكيد على شعار نزع سلاح المقاومة لنزع نقاط القوة في لبنان ليكون ضعيفاً فيسهل على الأميركي والإسرائيلي وأدواتهما في المنطقة والداخل قيادة البلد إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي والتنازل عن حقوقنا في ثرواتنا الطبيعية وغيرها”.

بدوره، رأى إمام البلدة الشيخ بلال ناصر الدين أن المعركة الإنتخابية اليوم هي “سياسية وقرار سيادي، فإما أن أكون مع حزب الله المقاوم أو أكون مع سمير جعجع العميل”، مضيفاً أنه “قد يكون عندي مآخذ على نائب هنا أو هناك أو أرى أن نوابنا مقصرون في مكان ما ، لكنني لا أرى أن دم الشهداء في حقنا”.

وأكد ناصر الدين أن “السياسة إنما تكون في خدمة المقاومة وشعبها والكرامة التي تحلينا فيها في هذا البلد وفي هذه المنطقة”، مضيفاً أن “هذه البلدة والهرمل مدينة الشهداء كانت وستبقى شوكة في عيون العملاء، لأنه لم ينبع منها إلا المقاومون والشهداء، وأقول لكل من تسول له نفسه من سمير جعجع وأذنابه ومن يصفق له ويعده أنه سينتخب لائحته في هذه المنطقة أنك ستساءل يوم القيامة بين يدي الله عزوجل عن صوتك الذي وضعته لهؤلاء الذين واجهوك في الحرب والسلم وكانوا سبباً في إراقة دم أهلك وأبنائك ونسائك في الطيونة وغيرها”.

ونظم حزب الله لقاءين انتخابيين منفصلين في حسينيتي حي الحارة والدورة في الهرمل بحضور حشد من الفعاليات والأهالي، إذ أكد حمادة “أننا نريد للإنتخابات أن تكون ديموقراطية تؤدي من خلالها الوظيفة الحقيقية للنائب في دور التشريع والرقابة بوكالته عن الناس بالتالي إنتاج السلطة من حكومة ورئاسة للجمهورية وذلك لتسيير شؤون البلد”. وتخلل اللقاءات كافة حوارات بين النائب حمادة والأهالي حول أمور سياسية وإنمائية وخدماتية تخص قضاء الهرمل.

المصدر: موقع المنار