انخفاض ملحوظ في أسعار النفط – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2022 - 12:44

انخفاض ملحوظ في أسعار النفط

منذ 58 mins 25 April، 2022
اقتصاد - صفحات منوعة

تواصل أسعار النفط، اليوم الاثنين، تراجعها في ظل مخاوف اقتصادية بشأن تباطؤ الطلب على الخام وسط توقعات بتراجع الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 09:49 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.99% إلى 98 دولارا للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 4.01% إلى 102.37 دولار للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجل أدنى مستوى في نحو أسبوعين.

وتتخوف الأسواق من تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الجاري والمقبل، إلى جانب مخاوف من تأثر الاقتصاد الصيني بعمليات إغلاق في الصين.

المصدر: روسيا اليوم

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