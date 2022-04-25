الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة بباريس عقب إعلان فوز ماكرون

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الأحد، احتجاجات انتهت بمناوشات مع الشرطة وإطلاق الغاز المسيل للدموع، بعد إعلان فوز الرئيس إيمانويل ماكرون بولاية ثانية.

وخرجت مظاهرة في باريس بعد إعلان إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا للمرة الثانية على التوالي، حيث تجمع مئات الأشخاص لأول مرة حوالي الساعة الـ8:15 مساء (بالتوقيت المحلي) في ساحة “شاتليه”.

وواصل المتظاهرون طريقهم للتجمع في ساحة الجمهورية حوالي الساعة الـ9:00 مساء، إذ تواجدت الشرطة بشكل كبير في المكان.

في حين تم طردهم عبر استخدام الغاز المسيل للدموع، وتم توجيه اتهام للشرطة بمحاولة تفريق الحشد.

من جهتها، أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أنه تم تنظيم هذه المظاهرة بشكل ارتجالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: روسيا اليوم