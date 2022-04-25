بايدن مهنئا ماكرون: أتطلع إلى استمرار تعاوننا الوثيق

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه، واصفا فرنسا بأنها “شريك رئيسي في مواجهة التحديات العالمية”.

وقال بايدن على “تويتر”: “أتطلع إلى استمرار تعاوننا الوثيق، بما في ذلك دعم أوكرانيا والدفاع عن الديمقراطية ومواجهة تغير المناخ”.

ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية فجر يوم الاثنين النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد وفاز فيها الرئيس إيمانويل ماكرون بولاية ثانية.

وقالت الداخلية الفرنسية إن ماكرون تحصل على 58.55 % من الأصوات فيما تحصلت منافسته زعيمة اليمين مارين لوبان على 41.45 % من مجموع أصوات الناخبين.

وأصبح ماكرون بعد فوزه في الانتخابات أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002.

المصدر: وكالات