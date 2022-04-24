التحكم المروري : اعادة فتح السير على اوتوستراد المنية عند مفرق عرمان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2022 - 18:40

التحكم المروري : اعادة فتح السير على اوتوستراد المنية عند مفرق عرمان

منذ 38 mins 24 April، 2022
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