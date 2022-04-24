التحكم المروري :قطع السير على بولفار التبانة طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2022 - 18:40
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انتشال 6 جثث وإنقاذ أكثر من 40 شخصاً بعد غرق مركب كانوا يستقلونه قبالة طرابلس شمال لبنان والبحث جار عن مفقودين
الجيش اللبناني: البحث متواصل لإنقاذ آخرين في عداد المفقودين وتم توقيف المواطن (ر. م. أ) للاشتباه بتورطه في عملية التهريب
الوكالة الوطنية: مراكب الجيش تعثر على 8 جثث في البحر قبالة جزيرة الفنار - رمتين في طرابلس
قيادة البحرية في الجيش اللبناني: المركب صناعة 1974 طوله 10 أمتار وعرضه 3 أمتار والحمولة المسموح بها 10 أشخاص فقط
قيادة البحرية في الجيش اللبناني: قائد المركب اتخذ القرار بتنفيذ مناورات للهروب من الخافرة بشكل أدى إلى ارتطامه
قيادة البحرية في الجيش: لم يكن هناك سترات إنقاذ ولا سترات نجاة وحاولنا أن نمنع المركب من الانطلاق لكنه كان أسرع منا
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع حادثة غرق الزورق قبالة طرابلس وطلب فتح تحقيق في الملابسات
رئيس مجلس النواب نبيه بري: هذه اللحظة يجب أن تكون وطنية جامعة ويجب أن يكون الجميع يداً واحدة لمؤازرة أبناء طرابلس
الرئيس بري: ندعو السلطات الأمنية والقضائية لإجراء تحقيقاتها بسرعة وشفافية وكشف ملابسات هذه الجريمة
الرئيس بري: العزاء الحقيقي أن يستمع جميع المسؤولين على مختلف مواقعهم إلى صوت أبناء طرابلس والشمال المفجوعين
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعلن الحداد الرسمي غداً الإثنين على ضحايا الزورق الذي غرق في طرابلس
ميقاتي يطلب من وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة الوقوف بجانب ذوي الضحايا وتقديم كل ما يلزم لهم
وزير الدفاع اللبناني: تحقيق قيادة الجيش والأجهزة العسكرية والقضائية الشفاف بحادثة طرابلس كفيل بجلاء الحقيقة كاملة
وزير الإعلام زياد مكاري يناشد وسائل الإعلام احترام أهالي وأرواح ضحايا طرابلس وعدم نشر تقارير وصور مؤلمة
الشيخ علي الخطيب: نأمل أن تشكل مأساة طرابلس يقظة ضمير لدى المسؤولين تحفزهم على إنقاذ سفينة الوطن من الغرق
الشيخ أحمد قبلان: نعزي أهلنا في طرابلس والقبة وكل لبنان الذين يدفعون ثمن وطن منهوب وسلطة فاسدة ومصرة على تدويل ولائها
وكالة فارس: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية تحمل 200 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج
الدفاع الروسية: تدمير 26 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاط 10 طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية
الدفاع الروسية: تدمير 22 منشأة عسكرية وتجمعات للقوات الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة ومقتل أكثر من 200 عسكري أوكراني
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عند الـ 10:00 من مساء اليوم خلال إحياء ليلة القدر الكبرى
وكالة فارس: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية تحمل 200 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج
الحشد الشعبي العراقي يواصل عملية الإرادة الصلبة الثانية لملاحقة إرهابيي داعش والقضاء على تحركاتهم في الأنبار وصلاح الدين
فرنسا: جولة حاسمة من الانتخابات الرئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 26 منشأة عسكرية ومقتل نحو 150 جنديا أوكرانيا وإسقاط 10 طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية
سفير روسيا في الولايات المتحدة: وكالات حكومية أميركية تحاصر سفارتنا وحسابات قنصليتينا البنكية في هيوستن ونيويورك مغلقة
الرئيس التركي يبلغ نظيره الأوكراني في اتصال هاتفي أنه جاهز للمساعدة في العملية التفاوضية مع روسيا
أجهزة الطوارئ في نيجيريا: مقتل 80 شخصاً على الأقل في انفجار في مصفاة نفط غير قانونية جنوب البلاد
صندوق النقد الدولي: نزوح نحو خمسة ملايين لاجئ أوكراني سيزيد الضغط الاقتصادي على دول المنطقة
أعضاء الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف يؤدون اليمين الدستورية
صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي الى 3.6 بالمئة في عام 2022
صندوق النقد: تأثير الوضع الجيوسياسي على أسعار السلع والأغذية سيزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض حول العالم
الصين توقع اتفاقاً أمنياً موسعاً مع جزر سليمان المطلة على المحيط الهادئ رغم تحذيرات واشنطن
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
التحكم المروري :قطع السير على بولفار التبانة طرابلس
منذ 1 ساعة
24 April، 2022
التبانة
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