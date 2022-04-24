ميقاتي تابع مع قائد الجيش ملف البحث عن ركاب الزورق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2022 - 12:48

ميقاتي تابع مع قائد الجيش ملف البحث عن ركاب الزورق

منذ 2 ساعة 24 April، 2022
ميقاتي
لبنان

تابع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون ملف البحث عن ركاب الزورق الذي غرق ليل أمس قبالة طرابلس والتحقيقات الجارية في الحادثة. وابدى ميقاتي حزنه الشديد للحادثة المؤلمة، مقدما العزاء لذوي الضحايا الذين قضوا في الحادث، متمنيا للمصابين الشفاء والعودة السالمة للذين لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال ميقاتي “إن الاسراع في التحقيقات لكشف ملابسات الحادث مسألة ضرورية لمعرفة حقيقة اسباب الحادث المؤلم”، مضيفاً “تمنى على المواطنين الشرفاء الا يقعوا ضحية عصابات تستغل الاوضاع الاجتماعية لابتزازهم بمغريات غير صحيحة وغير قانونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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