ملعقة كبيرة من هذه البذور تكفي احتياجات الجسم من أوميغا-3!

يمكن أن تكون صغيرة الحجم، ولكن ما تفتقر إليه بذور الشيا من حيث الحجم، تعوضه أكثر في قيمتها الغذائية. تشمل قائمة فوائد بذور الشيا أنها أغنى مصدر نباتي لأوميغا-3، بحسب ما نشره موقع Well+Good.

تقول اختصاصية التغذية النباتية جوليانا هيفر إن “الأحماض الدهنية أوميغا-3 ضرورية ويجب الحصول عليها في النظام الغذائي إلا أنها أصعب قليلاً للحصول عليها من الدهون الأساسية الأخرى، أحماض أوميغا-6 الدهنية، الموجودة في كل مكان في الإمدادات الغذائية. لذلك نحن بحاجة إلى الحصول على المزيد من أوميغا-3 وأوميغا-6 أقل للحصول على نسبة مثالية”.

الدماغ والقلب

تضيف هيفر أن أوميغا-3 مفيدة لكل من الرأس والقلب لأنها تدعم وظائف الدماغ والقلب والأوعية الدموية، مشيرة إلى أن “أحماض أوميغا-3 الدهنية تأتي في بذور الشيا على شكل حمض ألفا لينوليك [ALA]، والذي ارتبط بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتخثر ومضادة للنظم، وبالتالي فهي مفيدة حقًا للقلب ونظام الدورة الدموية الكلي”. يوجد هذا النوع من الأحماض الدهنية أيضًا في المكسرات وبذور الكتان والخضراوات الورقية، وتظهر الأبحاث وجود صلة بين استهلاك ALA وطول العمر.

المصدر النباتي أفضل

تعد المأكولات البحرية، مثل السالمون والطحالب (المعروفة أيضًا باسم الخضر البحرية)، من المصادر الرئيسية الأخرى للأوميغا-3، ولكن من الأفضل تناولها بالإضافة إلى مصدر لحمض ألفا لينوليك من أوميغا-3 لأنه يحتوي على دهون طويلة السلسلة الأحماض المعروفة باسم DHA وEPA، والتي يحتاجها الجسم أيضًا لأداء وظائفه بشكل مثالي.

فوائد أخرى لبذور الشيا

وفقًا لما ذكرته جامعة هارفارد، فإن حجم الحصة من بذور الشيا، تعادل حوالي ملعقتين كبيرتين، تحتويان على حوالي 140 سعرة حرارية و4 غرامات من البروتين و11 غراما من الألياف و7 غرامات من الدهون غير المشبعة و18% من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم، والمعادن النادرة بما يشمل الزنك والنحاس.

أحماض أمينية

وتقول هيفر إنه بصرف النظر عن كون بذور الشيا مصدرًا جيدًا للأحماض الدهنية ALA، فإنها توفر البروتين والأحماض الأمينية والكثير من المغذيات النباتية المقاومة للالتهابات، “خاصة في نظام غذائي نباتي، حيث يمكن الحصول على البروتين من البذور والمكسرات والبقوليات، فإن بذور الشيا تعتبر مصدرًا ممتازًا للأحماض الأمينية الأساسية، التي تلعب دورًا محوريًا في إنتاج المُنظِّمات الحيوية مثل الهرمونات والناقلات العصبية”.

مضادات أكسدة والتهاب

وتضيف هيفر أن بذور الشيا غنية أيضًا بمضادات أكسدة والتهاب مثل الفلافونويد والتوكوفيرول والكاروتينات والمركبات الفينولية، علاوة على أنها تحتوي على العديد من المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم التي تدعم صحة العظام بالإضافة إلى الزنك، إلى جانب الألياف القابلة للذوبان، والتي تعزز صحة الأمعاء وتساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم ونسبة السكر في الدم.

المصدر: مواقع