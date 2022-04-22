العدو الاسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيين من جنين بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الجمعة شابين من بلدة صانور جنوب جنين على حاجز عسكري في الأغوار، وآخر من مخيم جنين بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اعتقلت الشابين توفيق سمير وخالد رياض عيسة أثناء مرورهما على حاجز عسكري في الأغوار، فيما اعتقلت الشاب أحمد السعدي من مخيم جنين أثناء تواجده في قرية عربونة شمال شرق المدينة”.

من جهة ثانية، قالت المصادر “اندلعت مواجهات في قرية عربونة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق”.

المصدر: وكالة وفا