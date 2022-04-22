اليمن: وقفات بصنعاء تنديدا بإحراق نسخ من القرآن بالسويد واقتحام الصهاينة للأقصى

نُظمت بمديريات أمانة العاصمة اليمينة صنعاء الجمعة وقفات احتجاجية للتنديد بحق مواطنين سويديون لنسخ من القرآن الكريم بعنوان، بالاضافة للتنديد باعتداءات العدو الاسرائيلي في المسجد الاقصى.

وأكد المشاركون في الوقفات أن “حرق نسخ من القرآن الكريم، جريمة نكراء استفزازية لمشاعر المسلمين تعبر عن الحقد والإجرام التي يكنها الأعداء على الإسلام والمسلمين”، وأدانوا “بشدة اقتحام الصهاينة وتدنيسهم للمسجد الأقصى واعتدائهم على المصلين”، داعيين “كافة المسلمين إلى الاهتمام بيوم القدس العالمي”.

المصدر: موقع انصار الله