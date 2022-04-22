بوتين ناقش مع مجلس الأمن الروسي مسائل التعاون في المجال السوفيتي السابق

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، قضايا التعاون في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال بوتين “اليوم سننظر في قضايا التعاون مع أقرب جيراننا في الفضاء ما بعد السوفيتي”، وأشار إلى أنه “يتم التعامل مع هذه القضايا عبر الحكومة الروسية وذلك تحت إشراف نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرشوك”.

ولفت بوتين الى إنه “يعرف بالتفصيل كيف يتطور العمل في هذا المجال، وخاصة على المسار الاقتصادي”، وتابع “أريد أن أدعوه لتقديم تقرير، وبعد ذلك سنناقش الموضوع المعلن عنه اليوم”.

المصدر: روسيا اليوم