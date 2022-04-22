صفارات الانذار تدوي في المستوطنات الصهيونية بغلاف غزة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 22 2022 - 22:26

صفارات الانذار تدوي في المستوطنات الصهيونية بغلاف غزة(فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 22 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة