مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الجمعة 22-4-2022

أطبقَ الغضبُ الفلسطينيُ اليومَ على انفاسِ الصهاينةِ في المسجدِ الاقصى، واَعلنت حناجرُ مئةٍ وخمسينَ الفَ مصلٍّ انَ استمرارَ الانتهاكاتِ في شهرِ رمضانَ المباركِ والاعتداءَ المتواصلَ على المرابطينَ وفرضَ مشروعِ التهويدِ يَعني المواجهةَ المفتوحة..

وبحسَبِ التطوراتِ في القدسِ تقودُ المقاومةُ الفلسطينيةُ جُرُعاتِ معركتِها معَ الصهاينةِ بعدما حسمَ قطاعُ غزةَ قبلَ ايامٍ اَنَّ المفاجآتِ التي لديهِ ابعدُ بكثيرٍ من تصوراتِ حكومةِ بينيت في حالِ استمرت بعدوانِها.

في لبنان، تفضحُ مستجداتُ الازمةِ الاقتصاديةِ والمعيشيةِ عودةَ استخدامِ الجانبِ الاميركي لاسلحتِه المفضَّلةِ في الحصارِ والضغط.

ولمن لا يزالُ يُصدّقُ انَ واشنطن ستسمحُ باستجرارِ الطاقةِ من الاردنِ ومصرَ عبرَ سوريا دعوةٌ لسماعِ المتحدثِ الإقليمي باسمِ الخارجيةِ الأميركيةِ سامويل وربيرج، الذي اكدَ عدمَ رفعِ أو تخفيفِ أيِّ عقوباتٍ على سوريا لتسهيلِ عملياتِ الاستجرار.

هذا الانفضاحُ الاميركيُ الذي يتلاعبُ بعمقِ الاستقرارِ اللبناني تواكبُه ادواتٌ كالمتلاعبينَ بالدولارِ الذي لامسَ سعرُه اليومَ في السوقِ السوداءِ الثمانيةَ والعشرينَ الفَ ليرةٍ بشكلٍ ظالمٍ ومستفزٍّ وغيرِ مُبرَّر، واضعاً المواطنينَ امامَ تحدياتٍ معيشيةٍ اضافيةٍ في شهرِ رمضانَ وفترةِ الاعياد.