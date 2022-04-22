اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت دجن شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 14:48
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عشرات الاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في باحات المسجد الاقصى
اصابة عدد من الفلسطينيين بجروح بعد اطلاق قوات الاحتلال قنابل صوتية وأعيرة مطاطية باتجاه المصلين المعتكفين بالمسجد الاقصى
مواجهات بين شبان فلسطينيين وشرطة الاحتلال الصهيوني في ساحات المسجد الأقصى أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شابين فلسطينيين في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة
استشهاد الشاب لطفي إبراهيم لبدي (20 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة
المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية طارق عز الدين: القدس ستبقى محور الصراع ولا فلسطين دون القدس
المتحدث باسم كتلة حماس البرلمانية مشير المصري: ندعو الشعوب العربية الى المزيد من الاسناد للمرابطين في الاقصى
رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد يدين القصف الصهيوني الذي استهدف قطاع غزة والعدوان على المسجد الاقصى
النائب حسن فضل الله: من تسببوا بأزمات اللبنانيين يقدمون أنفسهم اليوم كمعارضة وكمنقذ للبلد
فضل الله: البلد ما زال تحت الحصار الامريكي والواضح ان الامريكيين محبطون لعدم تمكن جماعتهم من تهيئة الارضية المناسبة لهم
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: حزب الله كان من اول المبادرين في طرح مشروع مكافحة الفساد
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب يستنكر التفجيرات الارهابية التي استهدفت المدنيين في افغانستان
الأمن الفيدرالي الروسي: أحبطنا هجوما إرهابيا قام به مخربون أوكرانيون ضد قافلة إنسانية روسية
الدفاع الروسية: قواتنا دمرت أنظمة دفاع جوي S300 وعشرات المركبات ومستودعات وقود ومراكز قيادة أوكرانية
الادارة المدنية في زابورجيا الاوكرانية: تحطم طائرة مدنية أوكرانية من طراز AN25 كانت تنفذ رحلة تقنية
الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب: القيادة الامريكية الحالية لا تحظى بالإحترام ولا يخشاها أحد في العالم
وزارة التربية تحدد موعد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة في 25 حزيران وشهادة الثانوية العامة في الـ29 من الشهر نفسه
وزير الاقتصاد أمين سلام: مسؤولية الوزارة تتركز على عدم انقطاع مادة القمح وليس هناك قرار برفع الدعم عن هذه المادة
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان: يتم حاليا تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الاوروبيين
عبداللهيان: أكدنا مرارا أننا لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء والمسار الدبلوماسي يسير بشكل جيد
وزير الخارجية السورية: ندين انتهاكات الكيان الصهيوني في المسجد الاقصى ونقدر موقف ايران الداعم للقضية الفلسطينية
الرئيس الامريكي جو بايدن: التقيت رئيس الوزراء الاوكراني واجرينا محادثات جيدة
بايدن: سنقدم مساعدات بقيمة 800 مليون دولار اضافية لدعم اوكرانيا عسكرياً
رئيس الوزراء الاسباني: مدريد أرسلت مساعدات انسانية ومعدات عسكرية الى اوكرانيا خلال الاسابيع الاخيرة
روسيا تُغلق قنصليات دول البلطيق وتعلن جميع موظفيها شخصيات غير مرغوب فيها
السلطات التركية تعلن عن انفجار عبوة ناسفة في مدينة اسطنبول
تقرير يوروستات: تسارع التضخم السنوي في 19 دولة في منطقة اليورو من 5.9% الى 7.4%
صندوق النقد الدولي: نزوح نحو خمسة ملايين لاجئ أوكراني سيزيد الضغط الاقتصادي على دول المنطقة
أعضاء الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف يؤدون اليمين الدستورية
صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي الى 3.6 بالمئة في عام 2022
صندوق النقد: تأثير الوضع الجيوسياسي على أسعار السلع والأغذية سيزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض حول العالم
الصين توقع اتفاقاً أمنياً موسعاً مع جزر سليمان المطلة على المحيط الهادئ رغم تحذيرات واشنطن
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت دجن شرق نابلس
منذ 7 mins
22 April، 2022
بلدة بيت دجن
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