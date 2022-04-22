أكار: العمليات في العراق ستتواصل حتى إزالة التهديد الإرهابي

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الجمعة أن العملية الجديدة “قفل المخلب​​​​​​” التي ينفذها الجيش التركي في شمال العراق، ستستمر “حتى إزالة التهديد الإرهابي من المنطقة”. وقال أكار في حديث لقناة “خبر تورك” التلفزيونية إن “العملية تهدف إلى القضاء على التهديد الإرهابي من مصدره، وهدفنا الأساسي هو تحييد كل الإرهابيين حتى النهاية وتخليص بلادنا من هذه الآفة الإرهابية”، حسب قوله.

وأضاف أن تركيا “لا تطالب بأراض أجنبية وتبدي احتراما لوحدة أراضي العراق واستقلاله وسلامته”، على حد تعبيره.

وأشار الوزير التركي إلى أن “تنفيذ مهام المرحلة الأولى من العملية تم بنجاح”، قائلاً “لقد حققنا أهدافنا وستستمر العملية”. وفي 18 نيسان/أبريل أعلنت تركيا عن إطلاق عملية “قفل المخلب​​​​​​” ضد “بي كا كا” في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان بشمالي العراق، وتحدثت الدفاع التريكة في وقت سابق عن تحييد نحو 30 عنصرا من “بي كا كا” منذ بدء العملية.

المصدر: روسيا اليوم