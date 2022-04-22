دمشق تعرب عن قلقها الشديد لمخاطر استفزازات نازية أوكرانية لاتهام روسيا

أعربت دمشق عن قلقها الشديد للمعلومات عن مخاطر استفزازات تسعى التشكيلات النازية في أوكرانيا لتنفيذها واتهام روسيا بها.

وقالت الخارجية السورية إن “سوريا تعرب عن قلقها الشديد حول المعلومات التي تتحدث عن التحذيرات من مخاطر الاستفزازات التي تسعى بعض التنظيمات القومية النازية الأوكرانية إلى القيام بها لاتهام الاتحاد الروسي وقواته المسلحة باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين في عدد من المدن وخاصة في منطقة دونباس”.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر رسمي في الوزارة أن سوريا “تؤكد ارتياحها لتصدي الاتحاد الروسي لمثل هذه الاستفزازات مع الأخذ بالاعتبار أن سوريا كانت وما زالت تعاني من أحداث مشابهة قامت بها عدة تنظيمات إرهابية وعلى رأسها “جماعة الخوذ البيضاء” الإرهابية”.

ودعت الخارجية السورية “الفاعلين الدوليين من دول ومنظمات، وبشكل خاص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى التنبه لمخاطر هذه الاستفزازات الكيميائية” وأكدت على “أهمية التعامل الجدي من قبل المجتمع الدولي معها بصورة حازمة وعدم السماح بتسييس هذه الجرائم واستخدام المعايير المزدوجة في التعامل معها”.

المصدر: سانا