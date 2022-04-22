أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 22-04-2022

البناء

• علّق إعلامي في الثامن من آذار على ما نشرته صحيفة عكاظ عن طلب مسؤولين في حزب الله من إيران مبلغ 25 مليون دولار لدعم الحلفاء انتخابياً بالقول “لم يكن إبلاغنا بحجم الدفعة السعودية الأولى للمال الانتخابي بحاجة الى هذه الطريقة الملتوية”.

• تؤكد مصادر روسية أن كنزاً أمنياً ثميناً وسراً غامضاً سيكشفه خروج المقاتلين المحاصرين في مجمع التعدين في ماريوبول وأن مستوى ونوعية الاتصالات التي تجري والعروض المالية والسياسية المقدمة لتأمين الإخلاء الجماعي عبر البحر دون تدقيق بالهويات تؤكد ذلك

النهار

• لوحظ غياب مرجع حكومي سابق عن إطلاق المواقف السياسية وسط تساؤلات عن هذا الإحجام.

• بدأ بعض المغتربين الفاعلين في الخارج، التحرك ومتابعة ما يجري في السفارات لقطع الطريق على أي تحركات وأعمال من قِبل الديبلوماسيين التابعين لفريق سياسي معين.

• تقدم قوى لبنانية وسورية خدمات وتسهيلات لعابري الحدود والمهربين عبر الحدود من خلال مرشح للنيابة في البقاع الغربي.

• علم أن رئيس حزب بارز زار نائبا شوفيا في دارته لم يخض الاستحقاق االنتخابي المقبل، وشكره على كل ما قام به لمنطقته ووطنه، وكان لقاء ً وديا ً وعائليا.

• يقول مرجع سياسي في مجالسه أن الوضع اليوم شبيه بما قبل حقبة 2005 على الصعيد السياسي، وكل ذلك ّ يذكر بعهد الوصاية.

اللواء

• ما يزال خلط الأوراق يتفاعل على الساحات الانتخابية، لدرجة أن ما يجري لم يكن مسبوقاً في أي وقت، وتترتب عليه نتائج تحدّد المسار الدولي في التعامل معها

• تتأخر المعاملات في الوزارات الحيوية التي تطال مصالح المواطنين وغيرهم أشهراً فوق أشهر، وتبقى الحقوق عالقة في عالم الغيب.

• ما تزال المصارف تعبث بمستحقات الموظفين والمتقاعدين، من دون حسيب أو رقيب، والسؤال هو: أين هيئة الرقابة على المصارف وإجراءاتها الردعية والملزمة؟!

الجمهورية

• اعتبر وزير بعد لقاء مع مرجع رسمي أن موقف هذا المرجع من مشروع دقيق هو تكتيكي أكثر منه مبدئي.

• مرجع كبير قال إن المغتربين كانوا الضحية الأولى للمصارف التي أودعوا فيها ٤٠ مليار دولار وباتوا لا يعرفون شيئاً عن مصيرها.

• تبين أن زيارة مسؤول إلى مسؤول آخر منذ فترة كانت غايتها نفي نهائية ما نشر عن مشروع حساس.

المصدر: صحف