وزارة الدفاع الروسية: الجيش وجه هجمات بصواريخ عالية الدقة على 14 موقعا للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفاكا وقامت بتحييد 120 مسلحا. – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2022 - 20:22

وزارة الدفاع الروسية: الجيش وجه هجمات بصواريخ عالية الدقة على 14 موقعا للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفاكا وقامت بتحييد 120 مسلحا.

منذ 8 mins 21 April، 2022
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