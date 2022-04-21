النائب خواجة : ليترافق “الكابيتال كونترول” مع خطة تعاف تتضمن حجم الخسائر وتحدد المسؤوليات

أكد النائب محمد خواجة في تصريح حول مشروع :القانون المرسل من الحكومة الى المجلس النيابي بشأن “الكابيتال كونترول”، “وجوب إقراره وفقا لصيغة تلحظ أمرين أساسيين،الاول تثبيت حقوق المودعين عبر استرداد اموالهم من المصارف والا يتحمل المودع مسؤولية ما آلت اليه الامور النقدية والمالية في البلاد، لان هذه المسؤوليه تقع بالكامل على المصارف وحاكمية مصرف لبنان والسياسات المالية للحكومات المتعاقبة.

والثاني الا تحمل صيغة قانون بأي شكل علني او مضمر تبرئة ذمة المصارف وحاكمية مصرف لبنان، من الافضل ان يترافق مشروع قانون “الكابيتال كونترول” مع خطة التعافي التي يجب ان تتضمن حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات، اضافة الى الحلول المقترحة لوقف الانهيار وانطلاق مسار التعافي التدريجي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام