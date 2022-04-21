افغانستان..ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف مسجداً وسط مدينة مزار شريف إلى 40 شهيداً ونحو 100 جريح (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2022 - 17:10
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افغانستان..ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف مسجداً وسط مدينة مزار شريف إلى 40 شهيداً ونحو 100 جريح (يونيوز)
منذ 1 ساعة
21 April، 2022
افغانستان
تفجير مزار شريف
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