افغانستان..ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف مسجداً وسط مدينة مزار شريف إلى 40 شهيداً ونحو 100 جريح (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2022 - 17:10

افغانستان..ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف مسجداً وسط مدينة مزار شريف إلى 40 شهيداً ونحو 100 جريح (يونيوز)

منذ 1 ساعة 21 April، 2022
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