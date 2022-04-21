رويترز: تنظيم داعش الارهابي يعلن على تليغرام مسؤوليته عن هجوم في مزار شريف شمالي أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 21 2022 - 15:32

رويترز: تنظيم داعش الارهابي يعلن على تليغرام مسؤوليته عن هجوم في مزار شريف شمالي أفغانستان

منذ 7 mins 21 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة