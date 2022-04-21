الشيخ البغدادي: الحصار الاقتصادي لن يبدل من قناعة اللبنانيين بمقاومة حمتهم ودافعت عنهم

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي، خلال لقاء فكري في الضاحية الجنوبية، أن “ما يجري من عدوان إسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى وعلى المجتمع الفلسطيني، هو عدوان سافر على مقدسات المسلمين ومشاعرهم، ولا يمكن أن يمر دون عقاب”.

وعن الانتخابات النيابية في لبنان، قال الشيخ البغدادي “مع الأسف في لبنان هناك من كشر عن أنيابه وأعلن ولاءه المطلق للشيطان وعملائه، وهذا سيجعلهم مكشوفين أمام المجتمع اللبناني الذي عاش عز الانتصارات على العدو الإسرائيلي والإرهاب التكفيري، في الوقت الذي يجعل هؤلاء الأذلاء من شعاراتهم الانتخابية ممرا لتجريد لبنان من قوته خدمة للمشروع الأميركي – الإسرائيلي، في حين أن هذه المقاومة لم تضرهم في شيء ولم تستخدم قوتها يوما في أي نزاع داخلي، ووصل بهم الإسفاف إلى اللعب على المكشوف دون أن يلتفتوا إلى المتغيرات الدولية والإقليمية وسائر الأحداث التي لا تسير طبق رغباتهم الشيطانية”.

واعتبر الشيخ البغدادي أن “الحصار الاقتصادي على لبنان لن يبدل من قناعة اللبنانيين بمقاومتهم التي حمتهم ودافعت عنهم، كما لن يخرج المشروع الإسرائيلي من مأزقه، والأيام المقبلة بيننا وبينكم وسوف تحصدون نتائج أفعالكم خيبة وحسرة ولن ينفعكم الندم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام