علماء روس يطورون وقوداً يعمل بدرجات حرارة منخفضة جداً

نجح عدد من العلماء الروس بتطوير وقود ديزل يمكنه العمل في درجات حرارة منخفضة جداً تصل إلى 70 درجة تحت الصفر.

ونقلت وكالة نوفوستي عن العلماء في جامعة تومسك للعلوم التطبيقية قولهم إن الوقود الجديد الذي طوروه بطرق بسيطة نوعاً ما سيؤمن احتياجات الناس والشركات الموجودة في المناطق الشمالية الباردة ليتمكنوا من تأمين الطاقة وسيستخدم في وسائط النقل.

وأوضح العلماء أن الطرق الجديدة التي ابتكروها في إنتاج هذا الوقود ستمكن من الحصول عليه في حقول النفط مباشرة وأن الميزة المهمة الأخرى هو إمكانية الاستفادة من نحو 98 بالمئة من المواد الخام لتحويلها لوقود في حين تتراوح تلك النسبة ما بين 50 و70 بالمئة مع الطرق الأخرى الخاصة بتحويل المشتقات النفطية إلى وقود.

ويستعمل في تطوير هذا النوع من الوقود مواد محفزة روسية الصنع أرخص من نظائرها الأجنبية.

المصدر: وكالات