مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في باب العامود بالقدس المحتلة(المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 19:28

مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في باب العامود بالقدس المحتلة(المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 56 mins 20 April، 2022
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