مصادر عبرية: وصول عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير إلى شارع يافا بمدينة القدس للمشاركة في مسيرة الاعلام الاستفزازية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 17:40

مصادر عبرية: وصول عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير إلى شارع يافا بمدينة القدس للمشاركة في مسيرة الاعلام الاستفزازية

منذ 17 mins 20 April، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: قناة فلسطين اليوم

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