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April 20 2022 - 17:40

3 حالات وفاة غامضة على متن حاملة الطائرات “يو إس إس جورج واشنطن”

منذ 12 mins 20 April، 2022
يو إس إس جورج واشنطن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

تحقق البحرية الأمريكية والسلطات المحلية في وفاة ثلاثة بحارة تم تكليفهم بالعمل على حاملة الطائرات “يو إس إس جورج واشنطن”، لقوا حتفهم في غضون أسبوع.

وحسب مصادر لصحيفة The Hill، تم العثور على بحار واحد فاقد للوعي يوم 15 أبريل على متن السفينة التي رست في نيوبورت نيوز، بولاية فرجينيا، وتم العثور على بحارين آخرين في مواقع خارج القاعدة في 9 و10 أبريل.

وفيما لم تكشف البحرية عن سبب وفاة أي من أفراد الخدمة، لكنها قالت “لا يوجد مؤشر أولي يشير إلى وجود علاقة بين هذه الأحداث المأساوية”.

يذكر أن حاملة الطائرات جورج واشنطن، التي تعمل بالطاقة النووية، رست في نيوبورت نيوز منذ أغسطس 2017 للخضوع لعملية إصلاح معقدة. تتضمن العملية استبدال الوقود النووي للسفينة وتحديثات للاستخدام في المستقبل.

المصدر: The Hill

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