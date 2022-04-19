سورية: عملية التسوية مستمرة في الرقة وحلب ودير الزور

واصلت اللجان المعنية في دير الزور والرقة وحلب في سورية تسوية أوضاع المطلوبين من مدنيين وفارين ومتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية لممارسة حياتهم الطبيعية في مناطقهم.

وذكرت وكالة “سانا” السورية أن “عملية التسوية وهي في شهرها السادس مستمرة في مركز صالة العامل بمدينة دير الزور والتي انضم إليها آلاف المواطنين”.

ولفتت الوكالة الى انه “في مركزي حيان وتل عرن بريف حلب استقبلت لجنتا التسوية عدداً من المشمولين بها وسوت أوضاعهم ضمن إجراءات ميسرة تمهيداً لعودتهم إلى منازلهم في المناطق التي تهجروا منها”.

وتابعت الوكال انه “في الرقة تواصلت التسوية حيث راجع عشرات المطلوبين مركزي السبخة ودبسي عفنان لتسوية أوضاعهم بعد أن وصلوا إلى المركزين بالتعاون مع الأهالي والوجهاء والجهات المختصة”.

المصدر: سانا