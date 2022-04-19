قوى الامن: توقيف منتحل صفة طبيب تجميل وختم عيادته في الاشرفية بالشمع الأحمر

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من الأعمال الاحتيالية التي يمارسها بعض الأشخاص توخيا للربح المادي، توافرت معلومات لدى الشعبة المذكورة حول قيام شخص بانتحال صفة طبيب تجميل، وإجراء عمليات جراحية تجميلية، أدت الى تشويه وجوه العديد من ضحاياه.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من الشعبة من تحديد هويته، وتبين أنه يدعى ب. ج. (مواليد عام 1983، لبناني).

بتاريخ 5-4-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة، على متن سيارته نوع “إنفينيتي”، أمام منزله في بلدة عرمون.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة إقدامه على إجراء عمليات جراحية تجميلية لعددٍ كبيرٍ من الزبائن داخل عيادة قام باستئجارها في محلة الأشرفية، علما أنه غير حائز على أي شهادة تخوله مزاولة هذه المهنة.

وتم ختم العيادة بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام