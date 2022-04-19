بغداد ترفض العمليات العسكرية التركية شمالي العراق وتعتبرها “خرقا لسيادة البلاد”

أعربت الحكومة العراقية عن رفضها للعمليات العسكرية التركية التي تجري شمالي أراضيها، معتبرة أنها “خرقا لسيادة البلاد”.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها: “ندين بشدة العمليات العسكرية التي قامت بها القوات التركية بقصف الأراضي العراقية في منطقة متينة والزاب، وأفاشين وباسيان في شمال العراق، عبر مروحيات والطائرات المسيرة”.

وأضافت أن “العراق يعدّ هذا العمل خرقا لسيادته، وحرمة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان، كما يخالف أيضا مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سببا في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمة للجانبين”.

وتابعت أن “الحكومة العراقية تؤكد على ألا تكون أراضي العراق مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار، كما ترفض أن يكون العراق ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارج أخرى”.

المصدر: وكالات