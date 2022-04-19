أردوغان: أنقرة ستواصل جهودها للتوصل إلى نتيجة مرضية لروسيا وأوكرانيا في مفاوضات اسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل جهودها للتوصل إلى نتيجة مرضية للجانبين الروسي والأوكراني وللمجتمع الدولي عبر مفاوضات اسطنبول.

وفي تصريح نقلته وكالة “الأناضول” التركية، أضاف أردوغان أن “إحلال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ثم تأسيس سلام دائم سيكون من أفضل الإنجازات للإنسانية جمعاء”.

وتابع: “واثق كل الثقة بإمكانية التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار على أساس المحافظة على وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها”.

وأردف قوله: “الطرفان (الروسي والأوكراني) حققا تقدما ملموسا في المفاوضات لكن مشاهد بوتشا وإربين واستهداف المدنيين في كراماتورسك أرخت بظلالها على جهودنا”.

وأضاف: “لا زلت أتواصل مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ونواصل جهودنا من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية انطلاقا من محادثات اسطنبول”.

واعتبر أن وساطة تركيا بين روسيا وأوكرانيا أظهرت أهمية بلاده بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة الاناضول