واشنطن: عدم وجود تمثيل دبلوماسي لنا في كييف يعرقل التشاور لإنهاء الأزمة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2022 - 08:40

واشنطن: عدم وجود تمثيل دبلوماسي لنا في كييف يعرقل التشاور لإنهاء الأزمة

منذ 1 ساعة 19 April، 2022
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الاثنين، إن عدم وجود تمثيل دبلوماسي أمريكي في أوكرانيا يعرقل التشاور مع كييف لإنهاء الأزمة.

وأوضح برايس في مؤتمر صحفي أن “عدم وجود فريق دبلوماسي عرقل التشاور”، وأضاف قائلا “أؤكد لكم أننا سنعيد تواجدنا الدبلوماسي على الأراضي الأوكرانية”.

وأفاد بأن التشاور مستمر رغم عدم وجود دبلوماسيين على الأرض، مشيرا إلى أنه “في ظل عدم وجود دبلوماسي، نحن مستمرون في التواصل مع النظراء الأوكرانيين بشأن معرفة احتياجاتهم وبحث أفضل السبل لتلبيتها”.

وكانت كييف أبدت تحفظا على إجلاء الولايات المتحدة دبلوماسييها وعائلاتهم قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات

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