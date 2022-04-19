أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 19-04-2022

الأخبار

نعي المسار التفاوضيّ: مواجهة روسيا – «الناتو» أقرب

معركة الجبل: وهاب على أسوار المختارة!

«كابيتال كونترول» بعد تبديد 20 مليار دولار

الحكومة تهدر 220 مليون دولار

فلسطين: المقاومة تثبّت معادلاتها

النهار

تصعيد في القدس واعتقالات في الضفة ومجلس الامن يناقش التوترات اليوم

بكركي ترفع “المعيار السيادي” اولا للإنتخابات

غارات على غرب أوكرانيا وماريوبول “لم تسقط بعد”

اللواء

هدايا بين العيدين: لا خبز اليوم.. والنفايات تهدّد الشوارع!

الخارجية شحنت الصناديق والعوازل الانتخابية إلى السفارات ومهمة بيطار على طريق طيّ الملف

من نهب أموال المركزي والمصارف؟

الجمهورية

الجبهات الإنتخابية: شعبوية ورسائل نارية

العظات.. رسائل في كل الاتجاهات

هل تجاوزت “منابر الفصح” لعبة “توزيع الأدوار”؟

وزارة العدل و«مجلس القضاء: لسنا المعطلين

الديار

احتواء “عاصفة” الاتهامات الرئاسية “للثنائي” وبري يلتزم “الصمت” في “الصوم”!

جنبلاط القلق اقليميا يستعجل فتح الملف الرئاسي: التحجيم لن يمر دون ثمن؟

ميقاتي ينتظر مساعي البخاري في المملكة… “إسرائيل” تخشى خسارة “السماء المفتوحة”

البناء

فلسطين تتقدّم نحو اختبار موازين الردع مع الاحتلال مع التصعيد في القدس والضفة

لوبان تبدّل عناوين المواجهة مع ماكرون: تراجع عن الحجاب وفتح ملف الناتو

عون يؤكد إجراء الانتخابات… و”القومي” يُحيي ذكرى محيدلي مؤكداً نهج المقاومة

المصدر: صحف