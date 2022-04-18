الرئيس الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2022 - 19:48

الرئيس الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري

منذ 1 ساعة 18 April، 2022
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