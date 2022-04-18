إصابة فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي قرب جدار الفصل جنوب جنين بالضفة المحتلة

أصيب شاب فلسطيني الإثنين برصاص قوات العدو الاسرائيلي المتمركزة قرب جدار الفصل العنصري، المقام فوق أراضي قرية طورة جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “شابا من بلدة السيلة الحارثية أصيب بعيار ناري بالساق، وجرى نقله إلى مستشفى ابن سينا في جنين، لتلقي العلاج”.

من جهة ثانية، قالت المصادر “اقتحمت قوات الاحتلال بلدة فحمة، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات عرابة ومركة والزاوية وكفيرت”.

المصدر: وكالة وفا