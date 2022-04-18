مستوطنون صهاينة اقتحموا منطقة برك سليمان وأحراش الزير في بيت لحم بالضفة المحتلة

اقتحم مستوطنون صهاينة بحماية قوات العدو الإسرائيلي الإثنين منطقة برك سليمان السياحية، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “مجموعة كبيرة من المستوطنين، اقتحمت منطقة برك سليمان وتمركزت عند البركة الثالثة وقامت بأداء طقوس تلمودية”.

من جهة ثانية، قالت المصادر “اقتحم مستوطنون، أحراش الزير قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم”، ولفتت الى ان “قرابة الـ(100) مستوطن اقتحموا الأحراش، وأقاموا سوقاً تجارياً عرضوا فيه بضائع، للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، وسط إجراءات عسكرية مكثفة”.

المصدر: فلسطين اليوم