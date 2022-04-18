مستوطنون صهاينة اقتحموا منطقة برك سليمان وأحراش الزير في بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 18 2022 - 14:40

مستوطنون صهاينة اقتحموا منطقة برك سليمان وأحراش الزير في بيت لحم بالضفة المحتلة

منذ 53 mins 18 April، 2022
صهاينة
عربي وإقليمي - فلسطين

اقتحم مستوطنون صهاينة بحماية قوات العدو الإسرائيلي الإثنين منطقة برك سليمان السياحية، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “مجموعة كبيرة من المستوطنين، اقتحمت منطقة برك سليمان وتمركزت عند البركة الثالثة وقامت بأداء طقوس تلمودية”.

من جهة ثانية، قالت المصادر “اقتحم مستوطنون، أحراش الزير قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم”، ولفتت الى ان “قرابة الـ(100) مستوطن اقتحموا الأحراش، وأقاموا سوقاً تجارياً عرضوا فيه بضائع، للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، وسط إجراءات عسكرية مكثفة”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة