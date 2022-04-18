الاحتلال يقتحم الاقصى ويجبر المصلين على مغادرته – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2022 - 08:58

الاحتلال يقتحم الاقصى ويجبر المصلين على مغادرته

منذ 23 mins 18 April، 2022
الاقصى
عربي وإقليمي - فلسطين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم، لمناسبة عيد “الفصح العبري”.

واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين والمعتكفين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية.

وانتشر عدد من قناصة شرطة الاحتلال فوق اسطح المسجد الأقصى وفوق البنايات المجاورة له.

وكانت جماعات استيطانية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد لمناسبة عيد الفصح “اليهودي”، الذي بدأ صباح الجمعة ويستمر أسبوعا.

المصدر: فلسطين اليوم

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