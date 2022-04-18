حزب الله أحيا ذكرى اليوم الثالث على رحيل دقماق في النبطية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2022 - 04:36

حزب الله أحيا ذكرى اليوم الثالث على رحيل دقماق في النبطية

منذ 27 mins 18 April، 2022
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لبنان

أحيا حزب الله وأهالي مدينة النبطية والقرى المجاورة ذكرى مرور ثلاثة أيام على رحيل فقيد الجهاد والمقاومة الدكتور حيدر حسن دقماق، بإحتفال تأبيني حاشد في حسينية المدينة، حضره رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، فعاليات وشخصيات صحية وطبية وإجتماعية وثقافية وأدبية.

وبعد تلاوة مباركة للقرآن الكريم، تحدث النائب رعد عن مناقب ومزايا الراحل، مبينا “دوره التاريخي والحاضر في إنشاء المراكز الصحية، ونصرته للقضية الفلسطينية والقضايا المحقة للشعوب”، مؤكدا أن الدكتور حيدر “كان مع الناس وعاش بينهم زاهدا صامتا مجاهدا في كل الميادين  والمراحل والمحطات الجهادية”.

واختتم الحفل التأبيني بمجلس عزاء حسيني عن روح الراحل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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