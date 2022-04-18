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April 18 2022 - 00:28

العدو الاسرائيلي اعتقل 6 فلسطينيين بالقدس المحتلة

منذ 2 ساعة 17 April، 2022
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي مساء الأحد ستة فلسطينيين بينهم فتاة من باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الشبان، عرف منهم: أحمد ركن، وعلي صندوقة، ومحمد عكة، ونسيم علقم، والفتاة ملك عواد، وليث اللداوية، ونقلوا جميعا الى ما يسمى مركز القشلة للتحقيق”.

من جهة ثانية، لفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال فرضت الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام على الشابين أمير الصياد، وإياد أبو سنينة، الذي فرضت عليه أيضا غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، ومنع من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي”.

المصدر: فلسطين اليوم

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