الجيش اللبناني: توقيف شخص حاول إلقاء رمانة يدوية على حاجز في حربتا بالبقاع

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاحد إنه “بتاريخ 16/4/2022 أوقفت قوة من الجيش في سهل حربتا- البقاع المواطن (ب.ن) الذي كان يقود سيارة نوع (ميتسوبيشي) دون أوراق قانونية وبرفقته المطلوب (م.د) الذي حاول إلقاء رمانة يدوية على حاجز الجيش في المنطقة المذكورة، ما اضطر العناصر لإطلاق النار، فأصيب المطلوب (م.د) لكنه لاذ بالفرار”.

وتابع البيان انه “بتاريخ 17/4/2022 تمكنت دورية من مديرية المخابرات من توقيفه في بلدة مقنة – البقاع حيث نقل إلى المستشفى للمعالجة”، واضاف “بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام