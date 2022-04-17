الشيخ دعموش: للمشاركة الواسعة بالانتخابات ورفع نسبة التصويت لافشال اهداف اميركا وادواتها

أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إلى أن “المعركة السياسية والانتخابية الحقيقية هي مع الاميركي وأدوات هم مجرد واجهة فيها وصدى لها”، ولفت الى ان “الاميركي وأدواته يستخدمون كل الوسائل والاساليب والاسلحة في هذه المعركة لتبديل المزاج الشعبي خاصة في بيئتنا ومجتمعنا، حتى يبتعد الناس عن المقاومة ولا يصوتوا لخياراتها وتحالفاتها”.

وقال الشيخ دعموش “على اللبنانيين ان يعرفوا ان من يرفع شعارات لتشويه صورة المقاومة إنما يريد خداعهم وايهامهم والضحك عليهم لانه يعرف تماما ان هذه الشعارات ليست واقعية وان حزب الله لا يمكن الغاءه او اسقاطه او اضعافه او نزع سلاحه لا بالانتخابات ولا بغير الانتخابات، وان المقاومة هي قوة للبنان لا يمكن لاي قوة في العالم ان تشطبها من المعادلة”، وتابع “كل الحملات والشعارات والتحريض والتضليل والاتهامات والاكاذيب التي تستهدف حزب الله ستنتهي وتتلاشى، وستبقى المقاومة بعزمها وارادتها وتصميمها وقوتها وقدراتها وحضورها السياسي والشعبي والثقافي والاجتماعي، تحمي لبنان وتسعى لبناء دولة حقيقية بعيدة عن الفساد والفاسدين والارتهان للخارج”.

ودعا الشيخ دعموش “للمشاركة الواسعة في الانتخابات ورفع نسبة التصويت في الدوائر المختلفة لافشال اهداف اميركا وادواتها”، ونبه من ان “الانكفاء او التراخي واللامبالاة او البناء على ان الامور مضمونة ومحسومة النتائج، سيمكن الاميركي من تحقيق اهدافه، وسيضيع فرص الفوز للوائح المقاومة ويمنح الطرف الاخر فرصا أكبر للفوز، وهذا ما لا ينبغي ان يحصل”، وأكد ان “أهلنا وشعبنا، اهل الوفاء والصدق والحق الذين لم يخذلوا المقاومة في الاستحقاقات الماضية، لن يخذلوها في هذا الاستحقاق المهم والمفصلي، ولن يتخلوا عنها في المستقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام