الشيخ نعيم قاسم يستقبل المنسق العام للمؤتمر القومي الاسلامي خالد السفياني

استقبل نائب الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم المنسق العام للمؤتمر القومي الاسلامي الأستاذ خالد السفياني وذلك بحضور مسؤول العلاقات العربية والدولية السيد عمار الموسوي.

جرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة التطورات على الصعيدين الدولي والاقليمي، وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة والمواقف الجهادية المتقدمة التي يسجلها الشعب الفلسطيني في تصديه للهجمة الصهيونية في مخطط تهويد القدس وتدنيس مقدساتها، وقد أشاد اللقاء بالتضحيات والبطولات التي يقدمها أهلنا في كل الساحات الفلسطينية من الضفة إلى غزة وأراضي الـ 48 والتي وضعت العدو في موقع الإرباك والقلق.

وأدان المجتمعون حملة التدنيس المتعمد من قبل الصهاينة جيشاً ومستوطنين للمسجد الأقصى، وأشادوا بالتصدي الرائع لأبناء الشعب الفلسطيني لهذه الحملة.

ودعوا إلى أوسع إستنفار عربي وإسلامي في التصدي لهذا الإجرام المتمادي من قبل العدو الصهيوني والتنديد به وإدانته، كما أدان المجتمعون كل الأصوات الشاذة التي صدرت في بعض الساحات العربية المطبعة مع العدو والتي أدانت العمليات الدائرة في عمق أراضي الـ 48 وأيدت ما أسمته حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وشدد الجانبان على أهمية ان تواكب القوى القومية والإسلامية والوطنية على مستوى كل ساحات الأمة هذه الهبّة الرائعة والمشرفة لأهلنا في فلسطين خصوصاً في أيام شهر رمضان المبارك وذلك في إسترجاع لمعادلة معركة سيف القدس.

المصدر: العلاقات الإعلامية