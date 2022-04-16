الهجرة الدولية: انتشال 6 جثث وفقدان 25 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين قبالة صبراتة الليبية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 16 2022 - 17:24

الهجرة الدولية: انتشال 6 جثث وفقدان 25 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين قبالة صبراتة الليبية

منذ 2 ساعة 16 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة