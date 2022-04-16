سوريا تدين اقتحام الأقصى والاعتداء على الفلسطينيين

أعربت سوريا السبت، عن إدانتها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف و”اعتداءاتها السافرة والهمجية على المصلين”.

وقال مصدر رسمي مسؤول في وزارة الخارجية السورية، في تصريح للوكالة السورية للأنباء “سانا”، “تتابع حكومة الجمهورية العربية السورية بقلق عميق ما تشهده مدينة القدس العربية من أحداث وتطورات خطيرة وبالغة الأهمية”، مضيفاً أن “الصمت المريب لما يسمى المجتمع الدولي، وتراخي المنظمات الدولية غير المبرر في وقف هذه الاعتداءات، والدعم الأمريكي اللامحدود لممارسات الاحتلال والعدوان والاستيطان والتهويد والقتل والتدمير، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، لن يغير من حقائق التاريخ الراسخة، ولن يؤي إلى تراجع أمتنا عن حقوقها، لأن “إسرائيل” هي من يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وستبقى القضية الفلسطينية قضية سوريا الأساسية وقضية شعبنا العربي في كل مكان”.

وأضاف المصدر “إن سوريا تحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ بداية شهر رمضان المبارك في مختلف المدن والقرى الفلسطينية، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء المدنيين الأبرياء وتدمير عشرات المنازل والممتلكات، وتشدد على استمرار دعمها ووقوفها إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين المدافعين عن عروبة القدس”.

المصدر: سانا