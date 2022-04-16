تلغراف”: قوات خاصة بريطانية تدرب الجنود الأوكرانيين في كييف على استخدام الصواريخ

أفادت تقارير إعلامية أن قوات خاصة بريطانية موجودة في كييف تقوم بتدريب الأوكرانيين على كيفية استخدام الصواريخ المضادة للدبابات. وبحسب صحيفة “تلغراف”، فإن القوات البريطانية الخاصة “SAS” موجودة على الأرض في العاصمة الأوكرانية لتدريب الجنود المحليين.

وقال ضباط من كتيبتين أوكرانيتين، إن القوات البريطانية زارتهم خلال الأسبوعين الماضيين للقيام بدورة تدريبية مكثفة في التعامل مع الأسلحة القوية التي قدمتها المملكة المتحدة لأوكرانيا. وفي السابق، كان الجنود الأوكرانيون يتعلمون كيفية استخدامها هذه الأسلحة من خلال مشاهدة مقاطع فيديو على موقع “يوتيوب”. وأرسلت بريطانيا لأول مرة مدربين عسكريين إلى أوكرانيا بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014، لكنها قالت إنها سحبت قواتها من البلاد في شباط/فبراير الماضي من أجل تجنب احتمال اندلاع صراع مباشر مع روسيا وحلف شمال الأطلسي في الحرب.

ومع ذلك، قال النقيب الأوكراني يوري ميرونينكو، الذي تتمركز كتيبته في أوبولون على المشارف الشمالية لكييف، إن “التدريب قد استؤنف وأنه ضروري للمجندين الجدد والمحاربين القدامى العائدين، الذين ليس لديهم خبرة في الصواريخ المضادة للدبابات”. وأضاف “لقد تلقينا مساعدة عسكرية ضخمة من بريطانيا. لكن الأشخاص الذين يعرفون كيفية استخدام NLAWs كانوا في أماكن أخرى، لذلك كان علينا الانتقال إلى يوتيوب لتعليم أنفسنا. يمكنك التعلم من خمس إلى سبع دقائق”.

وتابع “بعد ذلك حصلنا على تدريب جيد. كان الضباط البريطانيون هنا قبل أسبوعين في وحدتنا، وقد دربونا جيدا حقا. ولأننا حققنا نجاحات، لدينا ثقة بالنفس الآن”. ورفضت وزارة الحرب البريطانية تأكيد روايات القادة العسكريين الأوكرانيين، مستشهدة باتفاقية قديمة تقضي بعدم التعليق على العمليات الخاصة.

المصدر: روسيا اليوم