الجيش اللبناني : توقيف ٢٠ شخصاً على متن زورق أثناء محاولتهم المغادرة بطريقة غير شرعية عبر الشواطىء اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2022 - 14:36

الجيش اللبناني : توقيف ٢٠ شخصاً على متن زورق أثناء محاولتهم المغادرة بطريقة غير شرعية عبر الشواطىء اللبنانية

منذ 37 mins 16 April، 2022
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