جبهة العمل الاسلامي تستنكر اقتحام المسجد الاقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2022 - 11:30

جبهة العمل الاسلامي تستنكر اقتحام المسجد الاقصى

منذ 43 mins 16 April، 2022
جبهة العمل الإسلامي
لبنان

نددت جبهة العمل الإسلامي في لبنان في بيان، بـ “اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني باحات المسجد الأقصى وإخراج المصلين المدافعين عن المسجد بلحمهم الحي وصدورهم العارية واعتقال المئات منهم بعد الاعتداء عليهم بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية، ما أدّى إلى إصابة العديد منهم وإصابة بعضهم خطرة”.

ورأت أن ما حصل هو “جريمة حرب بحق الانسانية يندى لها الجبين ويستدعي التدخل العاجل والسريع من قبل الجهات والمحافل الدولية بمختلف مسمياتها”.

وإذ حملت قوات الاحتلال “المسؤولية الكاملة لكل ما يحدث من اعتقال وتنكيل وقتل مباشر واقتحام”، لفتت الى أن ما جرى أيضا هو “انتهاك فظيع وخطير وبشع”، مطالبة بـ “ضرورة العمل السريع على تأمين الحماية للشعب الفلسطيني من ظلم ونير وجبروت الاحتلال”.  واستهجنت “الصمت العربي”، مؤكدةً أن “التاريخ لن يرحم المطبعين”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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