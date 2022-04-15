فرنسا: اشتباكات بين الشرطة وطلاب رافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 15 2022 - 06:36

فرنسا: اشتباكات بين الشرطة وطلاب رافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية

منذ 2 ساعة 15 April، 2022
62584b8942360470656c3d7c
أخبار دولية - فرنسا

اشتبك العشرات من طلاب جامعة السوربون مع رجال الأمن، الخميس، خلال تظاهرات رافضة لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وردد الطلاب المحتجون أمام كلية العلوم السياسية بجامعة السوربون شعارات قالوا فيها “لا للوبان، ولا لماكرون”، و”الثورة واجب”، و”السوربون صارت محتلة”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة اشتباك رجال الشرطة مع الطلاب المحتجين، حيث تم استخدام الغازات المسيلة للدموع.

يذكر أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، تقدم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 27.6% من الأصوات، فيما احتلت زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” اليميني، مارين لوبان، المرتبة الثانية بعد حصولها على 23.41% من الأصوات.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة