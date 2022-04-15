رويترز: سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خيرسون الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2022 - 03:32

رويترز: سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خيرسون الجنوبية

منذ 1 ساعة 15 April، 2022
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