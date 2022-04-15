سانا: عدوان جوي صهيوني استهدف بعض النقاط في ريف دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2022 - 00:28

سانا: عدوان جوي صهيوني استهدف بعض النقاط في ريف دمشق

منذ 10 mins 15 April، 2022
عدوان جوي صهيوني استهدف بعض النقاط في ريف دمشق
سورية - عربي وإقليمي

أفادت وكالة “سانا” عن عدوان جوي صهيوني يستهدف بعض النقاط في ريف دمشق.

المصدر: وكالة سانا

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