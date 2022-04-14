مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 14-4-2022

حربُ قرابينَ بينَ الفلسطينيينَ والصهاينةِ المحتلين، ولمنعِ تدنيسِ باحاتِ المسجدِ الاقصى بشعوذاتٍ تلمودية، قدمَ الفلسطينيونَ ستةً من ابنائِهم خلالَ الاربعِ والعشرينَ ساعةً الماضيةِ قرابينَ على مذبحِ حمايةِ القدس، وصدِّ المحتلينَ العاجزينَ عن كسرِ ارادةِ جنينَ ومعها كلُّ فلسطين..

وفيما الصهاينةُ تائهونَ يبحثونَ عما يحفظُ بعضاً من هيبتِهم، اَعلنت المقاومةُ النفيرَ العامَّ وجَهَّزَت تشكيلاتِها الجهاديةَ وغرفةَ عملياتِها المشتركةَ للتصدي لايِّ تمادٍ صهيوني، او محاولةٍ لاستفرادِ جنينَ واهلِها، او تدنيسِ القدسِ بقربانٍ تلمودي ..

اما القرابينُ الفلسطينيةُ التي قُدِّمت لتطهيرِ الامةِ من دنَسِ الاحتلالِ والمطبِّعينَ فقد حيّاها قائدُ فيلقِ القدس العميد اسماعيل قاآني، داعياً الصهاينةَ الى الاعتبارِ من “رعد حازم” واخوتِه الذين اَذلُّوهُم، محذراً من جهةٍ اخرى الكيانَ العبريَ من ايِّ حماقةٍ ضدَّ الجمهوريةِ الاسلاميةِ الايرانية..

في لبنانَ تحذيراتٌ من تمادي التسويفِ في معالجةِ الاخطارِ التي تهددُ الامنَ الغذائيَ للبنانيين، وعليهِ كانت جلسةُ الحكومةِ اليومَ في بعبدا، وابرزُ مقرَّراتِها تفعيلُ خطةِ السحوباتِ الخاصةِ للامورِ الطارئةِ والملحة، من أجلِ تغطيةِ الاعتماداتِ الضروريةِ للمواطنينَ لا سيما القمحِ والطحين، على انَّ ايَّ سحبٍ يحتاجُ الى موافقةِ الحكومةِ مجتمعة..

وبموافقةِ الجميعِ كانت الموافقةُ على طرحِ وزيري العملِ والصناعةِ باستفادةِ مستخدَمي الضمانِ الاجتماعي من أيِّ مساعدهٍ تقررُها الحكومة، ما يشكلُ التفاتةً حكوميةً الى فئةٍ كبيرةٍ تعاني كما الضمانِ الاجتماعي..

المصدر: قناة المنار